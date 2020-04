In der heimischen Corona-Isolation kommen kostenlose Angebote wie das neue BRAVO-Archiv, der Netflix-Partymodus oder ein virtueller Theaterbesuch wie gerufen. Mit diesen Tipps bekommt Ihr keinen Lagerkoller.

1. BRAVOs aus der Kindheit lesen

2. Wie lange reicht mein Klopapier?

3. Virtuelle Zoo-Besuche

4. Mit Freunden "Netflix-Partys" feiern

5. Ausstellungen im Internet bewundern...

6. In Hogwarts eintauchen

7. Online-Angebote von Bibliotheken

Die BRAVO schafft Abhilfe gegen die Langeweile in der heimischen Isolation. Im BRAVO-Archiv sind gerade alte Ausgaben als PDF kostenlos verfügbar. Der Zeitraum reicht von 1956 bis 1994. Immer die erste Ausgabe des jeweiligen Jahres ist kostenlos. Dazu gibt es einen Starschnitt von E.T. gratis als Download.

Wie lange überlebe ich mit meinem Vorrat an Toilettenpapier? Die Frage lässt sich mithilfe einer Internetseite endlich beantworten. Einfach eingeben, wie viele Rollen noch im Haus sind, wie viele Menschen im eigenen Haushalt leben und wie oft man am Tag das stille Örtchen besucht. Der Toilettenpapier-Rechner zeigt, wie lange die Rollen noch reichen.

Auch der Zoo von Cincinnati in den USA hat ein kostenloses Couch-Angebot: Im Rahmen seiner Reihe "Home Safari" stellt der Zoo seine Tiere aktuell in Facebook-Videos vor. So kann man zum Beispiel dem Baby-Nilpferd Fiona vom Sofa aus einen Besuch abstatten.

Mit der "Party"-Funktion zeitgleich Netflix sehen. Bild © Unsplash

Die "Party"-Funktion bei Netflix gibt es schon länger und bietet die Möglichkeit, auch getrennt voneinander gleichzeitig und synchronisiert einen Film zu schauen. In den aktuellen Zeiten kommt das natürlich wie gerufen und macht es allen Daheimbleibern möglich, gemeinsame Film-Abende mit Freunden zu erleben. Benötigt werden lediglich ein Netflix-Account, der Google-Chrome-Browser und natürlich ein Laptop oder Smartphone. Über eine Art Chat-Fenster kann das gemeinsame Gucken beginnen. Der eigene Netflix-Account jedes Zuschauers macht das Ganze übrigens legal.

Auch Museen mussten wegen des Coronavirus schließen, trotzdem können die Ausstellungen bestaunt werden. Mehrere hessische Museen und Ausstellungshäuser verlegen geplante Ausstellungen ins Internet – und geben ganz neue Einblicke.

Das Naturkundemuseum in Kassel beispielsweise geht diesen Weg: Museumsdirektor Dr. Kai Füldner zeigt auf Facebook jeden Tag ein anderes Exponat in einem kurzen Video und verrät Wissenswertes dazu.

... oder Theaterstücke streamen

Keine Ausstellung, sondern ein Märchen der Brüder Grimm gibt es jeden Tag um 15 Uhr auf der Facebook-Seite des Mainz-Kinzig-Kreises zu sehen. Verschiedene bekannte Märchenerzähler*innen aus der Region tragen sie im Brüder-Grimm-Haus in Steinau vor und werden dabei aufgezeichnet.

Vorab stellt er immer eine Frage zum bevorstehenden Märchen. Die Antwort kann per E-Mail an kultur@mkk.de gesendet werden. In den jeweils nachfolgenden Sendungen wird die Auflösung bekannt gegeben. Wer die richtige Antwort weiß, kann beispielsweise Bücher, Hörspiel-CDs, Eintrittskarten für das Theatrium oder das Brüder-Grimm-Haus gewinnen.

Mit den Harry Potter-Bänden hat J. K. Rowling Millionen von Leser verzaubert. Bild © Screenshot "Harry Potter at Home"

Harry Potter-Autorin J. K. Rowling höchstpersönlich hat sich für uns ein Angebot gegen die Langeweile zu Hause ausgedacht. Harry Potter at Home heißt das Projekt, mit dem die Autorin ihren Beitrag gegen die Einöde in der häuslichen Quarantäne schaffen will.

Die ersten Teile der Harry Potter-Saga stehen zum kostenlosen Download bereit sowie viele Spiele, Puzzles und Quizze. "Eltern, Lehrer und Betreuer, die daran arbeiten, Kinder bei Laune zu halten und ihr Interesse zu wecken, während wir im Lockdown sind, können möglicherweise ein bisschen Magie gebrauchen", schrieb Rowling zu ihrem neuesten Projekt auf Twitter.

Die Homepage ist auf englisch und setzt daher entsprechende Sprachkenntnisse voraus.

Bibliotheken und Büchereien müssen zwar schließen, aber viele bieten ihre Inhalte jetzt online an. Auch in Hessen sind fünf Bibliotheken dabei. Online könnt Ihr Euch kostenlos anmelden und E-Books und andere Online-Angebote ausleihen.

Diese Büchereien in Hessen machen mit:

Bad Homburg: Stadtbibliothek

Erbach im Odenwald: Bücherei St. Sophia

Frankfurt: Universitätsbibliothek

Fulda: Hochschul- und Landesbibliothek

Onleihe-Verbund Hessen: für alle Leserinnen und Leser mit Wohnsitz in Hessen

Wiesbaden: Stadtbibliothek

