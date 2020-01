Die Buschfeuer in Australien sind in dieser Saison besonders schlimm.

Die Buschfeuer in Australien sind in dieser Saison besonders schlimm. Bild © picture-alliance/dpa

So könnt Ihr helfen

Australien erlebt zurzeit die wahrscheinlich schlimmsten Buschbrände in seiner Geschichte. Weltweit zeigen sich Menschen solidarisch und sammeln Geld, um Feuerwehrleute, Anwohner und Tierwelt zu unterstützen. Hier erfahrt Ihr, wie auch Ihr spenden könnt.

Buschbrände sind die Australier gewohnt. Was sie in dieser Saison erleben müssen, geht aber über alles bisher Gekannte hinaus: 5 Millionen Hektar Wald sind seit Oktober abgebrannt – das ist eine Fläche größer als die Niederlande. Eine halbe Milliarde Tiere und 24 Menschen haben ihr Leben durch die Brände verloren.

2019 war das trockenste und heißeste Jahr in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Brandsaison hat durch die Dürre zwei Monate früher als sonst begonnen. Aktuell lodern mehr als 200 Brandherde an der Ostküste, die auch viele Wohnsiedlungen bedrohen.

Weltweite Solidarität

Um die Brandherde einzudämmen, hat Premierminister Scott Morrison das Militär zur Hilfe gerufen und 3.000 Reservisten einberufen lassen. Bild © picture-alliance/dpa

Die Regierung schätzt, dass es noch monatelang dauern wird, bis die Brände unter Kontrolle gebracht werden können. Bis dahin werden nicht nur viele weitere Menschen ihr Zuhause verloren haben, auch der Lebensraum des Koalas könnte komplett zerstört werden.

Weltweit ist die Solidarität mit Australien groß. Promis wie die Schauspielerin Nicole Kidman oder P!nk haben jeweils eine halbe Million US-Dollar gespendet. Auch die Organisatoren der in dieser Woche startenden Australian Open und viele Tennis-Profis haben Spendenaktionen angekündigt.

So könnt Ihr helfen

Für die Feuerwehr in New South Wales und Victoria

Wer die Feuerwehr von New South Wales oder Victoria direkt unterstützen möchte, kann Geld an die offiziellen Spendenkonten überweisen. Dazu braucht Ihr eine Kreditkarte.

Die australische Künstlerin Celeste Barber hat einen Spendenaufruf auf Facebook gestartet, um die Feuerwehr in New South Wales zu unterstützen. Bislang haben sich über 900.000 Menschen daran beteiligt und bislang umgerechnet 22,5 Millionen Euro zusammengetragen.

Weitere Informationen So einfach ist das Spenden über Facebook Ihr wählt auf der Facebook-Seite den gewünschten Betrag aus und zahlt über PayPal oder mit Kreditkarte. Das Geld wird laut Facebook innerhalb von 15-90 Tagen an den jeweiligen Empfänger weitergegeben. Was Ihr sonst noch über das Spenden bei Facebook wissen müsst, lest Ihr hier. Ende der weiteren Informationen

Für die Anwohner

Das Rote Kreuz Australien hat seit Neujahr bereits über 8 Millionen Dollar in seinem "Disaster Relief and Recovery Fund" gesammelt. Das Geld kommt in erster Linie Australiern zu, die ihr Zuhause durch die Brände verloren haben.

Die australische Heilsarmee sammelt Geld, um Feuerwehrleute und Evakuierte zu versorgen, zum Beispiel mit Schlafplätzen, Lebensmitteln und psychologischer Betreuung.

Für die Tierwelt

Die Tierwelt in Australien leidet besonders unter den verheerenden Bränden. Bild © picture-alliance/dpa

Die Organisation Wildlife Rescue (WIRES) hat einen Fonds eingerichtet, um wilde Tiere wie Koalas, Kängurus, Wombats und Flughunde aus den betroffenen Regionen in New South Wales zu retten und wieder aufzupäppeln. Fast 3 Millionen Euro sind über den Spendenaufruf auf Facebook bisher gesammelt worden.

Der World Wildlife Fund (WWF) sammelt Spenden für das "Danach": Um nach der Katastrophe das "Koala Triangle" zwischen Gunnedah, Noosa und Sydney, wo die meistens Koalas in Australien leben, wieder aufzubauen und ihnen ein neues Zuhause zu geben.

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 07.01.2020, 05:00 Uhr