Der Eichenprozessionsspinner hat es in den letzten Jahren zu großer Bekanntheit gebracht – aber nicht im Positiven: Zum einen richten seine Raupen in Eichenwäldern Schäden an, zum anderen stellt er für uns Menschen eine gesundheitliche Gefahr dar.

Er ist ein heimischer Nachtfalter aus der Familie der Zahnspinner und kommt fast ausschließlich in Eichenwäldern vor. Die Weibchen legen im August ca. 150 Eier im oberen Kronenbereich von Eichen auf dünnen Ästen ab.

Zwischen Anfang April und Anfang Mai des Folgejahres schlüpfen die Raupen schließlich aus dem Ei. Innerhalb von 10 Tagen entwickeln sie sich zu einer grauen, etwa fünf Zentimeter großen Raupe. In dieser Zeit bilden sie die für den Menschen gefährlichen Brennhaare. Ab Ende Juni verpuppen sich die Raupen und schlüpfen ab August als Falter.

Die Brennhaare, die die Raupe des Eichenprozessionsspinners ab dem dritten Larvenstadium entwickelt, können Allergien und Atemwegsbeschwerden auslösen. Bild © picture-alliance/dpa

Die Brennhaare, die die Raupen ab dem dritten Larvenstadium ausbilden, sind innen hohl und enthalten das Eiweißgift Thaumetopoein. Bei Hautkontakt lösen diese Haare (pseudo-)allergische Reaktionen aus. Die Folge sind Hautirritationen, Augenreizungen, Fieber, Schwindel und in Einzelfällen sogar allergischen Schocks.

Das Einatmen der feinen Härchen kann außerdem Atembeschwerden wie Bronchitis und Asthma auslösen. Ein spezielles Medikament gegen die Reaktion auf das Thaumetopoein gibt es nicht, durch Antihistaminika oder kortisonhaltige Salben können lediglich die Symptome gelindert werden.

Die dünnen Härchen werden mit der Zeit hart und brechen ab. Vom Wind werden sie in die Umgebung getragen und reichern sich dort am Boden an. Meist kommen Menschen daher mit den Brennhaaren in Berührung, während sie sich in der Nähe befallener Bäume aufhalten oder an ihnen vorbei spazieren, besonders an windigen Tagen.

Die Anzahl und Länge der Brennhaare nimmt mit jeder Häutung der Raupen weiter zu. In der Fraßzeit von Mai bis Juni sind die Raupen besonders mobil und verlieren sehr viele Haare. Auch Jahre nach einem Befall können sie noch Reaktionen beim Menschen verursachen. Die Gespinstnester aus Spinnfäden, Kot und Häutungsresten, in denen die Raupen sich mehrfach häuten, können ebenfalls über mehrere Jahre erhalten bleiben.

Befallene Eichen sind an den Prozessionen der Raupen oder den teilweise fußballgroßen Gespinsten zu erkennen. Entdeckt ihr das zum Beispiel im eigenen Garten, im Park oder an Sportplätzen, solltet ihr auf keinen Fall selbst aktiv werden – auch nicht mit Mund-Nasen-Bedeckungen, die ihr durch die Corona-Pandemie zuhause habt.

Haltet stattdessen mindestens fünf bis sechs Meter Abstand und wendet euch an eure Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung.

Ihr solltet schnellstmöglich eure Kleidung wechseln – am besten im Freien, damit ihr euch die Haare nicht ins Haus holt. Duscht gründlich, wascht eure Haare und spült die Augen mit klarem Wasser. Reinigt auch eure Schuhe mit einem feuchten Lappen. Gegebenenfalls müsst ihr auch euer Auto säubern. Geht bei einer Hautreaktion oder Atemnot sofort zum Arzt!

Betroffene Waldstücke werden abgesperrt, die Raupen abgesaugt oder abgeflammt. Als letzte Möglichkeit werden auch Insektizide versprüht, entweder am Boden oder aus der Luft.

Insektizide sind allerdings nur während der ersten beiden Larvenstadien effektiv, also etwa zwischen Mitte/Ende April und Mitte/Ende Mai. Ab dem dritten Larvenstadium besitzen die Raupen bereits ihre gefährlichen Brennhaare – und die sind auch nach dem Einsatz chemischer Mittel noch wirksam.

Dem Kuckuck machen die giftigen Brennhaare nichts aus. Bild © picture-alliance/dpa

Er hat sogar einige natürliche Feinde. Fledermäuse beispielsweise machen Jagd auf ausgewachsene Falter. Einige Vogelarten fressen die Raupen, darunter der in Deutschland seltene Wiedehopf und der Kuckuck. Er besitzt die Fähigkeit, seine Magenschleimhaut mit den darin festsitzenden Brennhaaren herauszuwürgen – das Gift macht ihm dadurch nichts.

Auch sogenannte räuberische Käfer wie der Große Puppenräuber, Raupenfliegen, Schlupf- und Brackwespen können ihm gefährlich werden. Eine Massenvermehrung können sie allerdings nicht verhindern, da sie mit ihrer Entwicklung erst um einige Jahre versetzt auf die des Eichenprozessionsspinners reagieren.

Der Eichenprozessionsspinner ist seit dem 19. Jahrhundert in Süd- und Mitteleuropa verbreitet. Seit etwa 30 Jahren breitet er sich in Deutschland verstärkt aus. Bei uns in Hessen ist er vor allem in Südhessen und Rhein-Main Gebiet aktiv. Mittlerweile ist er auch im Bereich der Lahn angekommen. Berthold Langenhorst vom NABU Hessen erklärt: "Durch den Klimawandel breitet er sich mehr aus und wird sich über kurz oder lang flächendeckend in Hessen ausbreiten."

Weitere Informationen Klimagewinner Eichenprozessionsspinner Der Eichenprozessionsspinner bevorzugt ein warm-trockenes Klima. Ein mildes Frühjahr, ein sonniger Spätsommer, kaum Wind und Regen – so vermehrt er sich unter idealen Bedingungen. Deshalb gilt der Eichenprozessionsspinner als "Klimagewinner". Außerdem sind die Bäume durch das sich verändernde Klima anfälliger für Schädlinge. Ende der weiteren Informationen

Die Falter leben meist in Familienverbänden und wandern gemeinsam die Bäume entlang, um die frisch ausgetriebenen Blätter meist vollständig zu fressen. So eine "Prozession" – daher der Name – kann bis zu 10 Meter lang sein. In besonders starken Befallsjahren weichen sie auch auf andere Baumarten, insbesondere die Hainbuche, aus.

Die Raupen der Eichenprozessionsspinner leben in Familienverbänden. Bild © picture-alliance/dpa

Fressen die Raupen einmalig an einem Eichenbestand, hat das in der Regel keine Folgen. Wiederholter starker Befall macht die Bäume allerdings anfällig für weitere Schädlinge. Nach bisherigen Erkenntnissen verursacht der Eichenprozessionsspinner als heimische Art jedoch keine ökologischen Schäden im Wald. Blattfraß durch den Eichenprozessionsspinner allein hat bislang nicht zum flächigen Absterben von Eichenwäldern geführt.

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 27.04.2020, 05:00 Uhr