Eure Hochzeit kann nicht wie geplant stattfindet? Besinnt euch auf das, was wichtig ist: nämlich auf euch! Bild © Annie Marek-Barta on Unsplash

Der Mai ist normalerweise der Hochzeitsmonat schlechthin. Corona macht den Brautpaaren in diesem Jahr aber einen dicken Strich durch die Rechnung. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ihr euch nicht das Ja-Wort geben könnt! Traurednerin Simone hat da ein paar kreative Ideen, wie ihr trotzdem heiraten könnt.

"So richtig ersatzlos gestrichen ist Gott sei Dank noch nix. Meine Paare sind sehr erfinderisch", erzählt Simone Pfundstein aus Bad Vilbel im Interview mit Tanja und Tobi aus der hr3 Morningshow.

Ein Brautpaar, das sie ursprünglich im April trauen wollte, habe die große Feier jetzt einfach in den August verschoben. "Die lassen bei Oma im Garten ein Zelt aufbauen und machen eine Gartenparty", so Simone.

Sie habe aber vollstes Verständnis für alle Paare, die sich nicht so schnell von ihren Plänen lösen wollen oder können. "Man plant da ein Jahr lang und dann wird es nicht so, wie man sich das vorgestellt hat." Deshalb hat sie ein paar kreative Tipps parat, wie eure Hochzeit trotzdem noch stattfinden kann.

Tipp 1: Enttäuschung akzeptieren und Schluss machen mit "Das hatte ich mir aber anders vorgestellt..."

Traurednerin Simone sagt im hr3 Interview mit einem Augenzwinkern: "Ja, das hatten wir uns alle anders vorgestellt, aber wir sind hier nicht bei 'Wünsch' dir was', sondern bei 'So isses!'" Ihr Rat: Ärmel hochkrempeln, vom hohen Ross der perfekten Pinterest-Hochzeit runtersteigen und sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: ihr beide!

Ihr liebt euch und wollt JA zueinander sagen. "Braucht ihr dazu 150 Gäste? Nein. Braucht ihr dazu eine fancy Hochzeitslocation im Vintage-Boho-Stil? Nein. Feiert das Leben und die Liebe mit den Engsten und lasst es mit eurem Inner Circle so richtig krachen", schlägt Simone vor. Kleiner Nebeneffekt: Ihr spart einiges an Geld und könnt so eine richtig große Hochzeitsreise für 2021 planen.

Tipp 2: Freie Trauung von der Hochzeitsfeier entkoppeln

Simone beschreibt, was es mit einem solchen "Elopement" – dem Durchbrennen – auf sich hat: "Wir treffen uns 'Braveheart'-mäßig nachts zu dritt mit Mundschutz und 1,5 Meter Abstand auf einer Waldlichtung im Mondschein. Ganz ohne Gäste, ohne Sektempfang, ohne gesetztes Dinner und dem ganzen Schnickschnack. Ich halte die Traurede, ihr tauscht eure selbst verfassten Eheversprechen aus und die große Hochzeitsfeier wird 2021 nachgeholt."

Tipp 3: Flexibel sein

Es muss ja nicht immer der Sommer sein – eine Herbsthochzeit hat auch ihren Charme! Bild © Tom Pumford on Unsplash

"Wenn ihr nicht an einem Samstag im Mai heiraten könnt, weil ein behördliches Verbot vorliegt, dann schiebt eure Hochzeit in die Nebensaison", schlägt Simone vor. Die Monate Oktober bis März eignen sich der Traurednerin zufolge ebenfalls für eine rauschende Hochzeitsfeier. "Im Sommer heiraten? Kann ja jeder!", findet sie. Wie wäre es stattdessen mit einer farbenfrohe Herbsthochzeit oder einer romantischen Winterhochzeit?

Tipp 4: Es soll unbedingt der Sommer sein?

Simones Idee: Schwenkt um auf einen anderen Wochentag. "Hochzeitslocations und Dienstleister sind froh, wenn sie von Sonntag bis Freitag auch was zu tun haben und so kriegen wir die ganzen Hochzeiten, die jetzt im April, Mai und Juni nicht stattfinden konnten, locker unter. Nirgendwo steht, dass eine Hochzeit an einem Samstag um 15 Uhr stattzufinden hat!" Ganz im Gegenteil: An einem Donnerstag lässt es sich genauso feiern – eure Gäste haben sicherlich Verständnis und nehmen nach der Kontaktsperre bestimmt gerne Urlaub für eure Hochzeit.

Tipp 5: An Silvester heiraten

Verschiebt eure Hochzeit doch einfach auf Silvester – das Feuerwerk bekommt ihr inklusive! Bild © Benjamin Ilchmann on Unsplash

Statt wie jedes Jahr kurzfristig noch einen Raclette-Abend mit Freunden zu veranstalten, plant ihr einfach eure Hochzeit für den letzten Abend des Jahres und feiert eine ausgelassene Silvesterhochzeit! Simone hat schon Ideen: "Am frühen Nachmittag geht’s los mit der freien Trauung, danach gibt es Sekt, Sekt und noch mehr Sekt, dann was Leckeres zu essen, der DJ heizt euch ein und um Mitternacht kriegt ihr euer eigenes Hochzeitsfeuerwerk gratis on top!" Das klingt doch nach einem unvergesslichen Abend. Und bis zum Ende dieses seltsamen 2020 spricht hoffentlich nichts mehr gegen eine große Party...

