Definitv eines der Highlights im Winter: Eislaufen! Gut, dass die hessischen Eisbahnen in diesen Tagen endlich wieder öffnen. Wo Ihr in Eurer Nähe Schlittschuhlaufen könnt, seht Ihr hier.

NORDHESSEN

Wo: Parkplatz Brunennallee 1, 34537 Bad Wildungen

Wann: Vom 28. November 2018 bis 13. Januar 2019. Sonntag bis Donnerstag geöffnet von 11-21 Uhr, Freitag und Samstag von 11-22 Uhr. An Heiligabend bleibt die Eisbahn geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Neujahr geöffnet von 13-20 Uhr, an Silvester von 11-16 Uhr.

Wie viel: Kinder bis 12 Jahre zahlen 3 Euro, Erwachsene 4 Euro. Eine Zehnerkarte für Kinder gibt es für 25 Euro, für Erwachsene für 35 Euro. Schlittschuhe können für 4,50 Euro und ein Ausleihpfand (z.B. einen Personalausweis) geliehen werden.

Wo: Eisarena an der Walkemühle , Ederstraße 20, 35066 Frankenberg (Eder)

Wann: Vom 23. November 2018 bis zum 23. Dezember 2018. Freitag und Samstag geöffnet von 16-20 Uhr, Sonntag von 14-20 Uhr.

Wie viel: Die Eislaufbahn kann kostenlos genutzt werden. Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr geliehen werden.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel wartet keine normale Eisbahn auf Euch, sondern eine Eisrutsche: Sie ist ganze 70 Meter lang und auf Stelzen in der Treppenstraße aufgebaut – mitten in der Innenstadt. Insgesamt sind es vier Bahnen nebeneinander mit Wellenprofil. Rutschen könnt Ihr täglich von 11-20 Uhr. Eine Einzelkarte kostet 2,50 Euro, fünf Fahrten gibt es für 10 Euro. Was die Rutsche kann, lest Ihr hier.

OSTHESSEN

Wo: Alsfeld on ice , Marktplatz, 36304 Alsfeld

Wann: Von 26. November 2018 bis 13. Januar 2019 täglich von 11-20 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester geschlossen.

Wie viel: Eine Tageskarte kostet 3,50 Euro. Schlittschuhe können für 2,50 Euro geliehen werden.

Außerdem wichtig: Sonntags ist Happy Family Day: Von 14-18 Uhr gelten Rabatte für Familien.

MITTELHESSEN

Wo: Weihnachtsmarkt am Domplatz, 35579 Wetzlar

Wann: Vom 29. November 2018 bis 06. Januar 2019. Sonntag-Freitag von 13-21 Uhr, Samstag von 11-21 Uhr geöffnet.

Wie viel: Kinder bis 14 Jahre zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 4 Euro. Schlittschuhe können für 3,50 Euro ausgeliehen werden.

Wo: Eisbahn auf dem Kirchenplatz , 35390 Gießen

Wann: Vom 30. November 2018 bis zum 13. Januar 2019. Bis zum 21. Dezember Montag-Samstag von 13-20 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr. Vom 22. Dezember an Montag-Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr. An Heiligabend, dem 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr bleibt die Eisbahn geschlossen.

Wie viel: Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen 3 Euro, Erwachsene 4,50 Euro. Zehnerkarten für Kinder kosten 25 Euro, für Erwachsene 40 Euro. Schlittschuhe können für 3 Euro und ein Pfand von 20 Euro geliehen werden. Lauflern-Figuren kosten 3 Euro Leihgebühr und ein Pfand von 10 Euro pro Stück.

Wo: Eispalast Marburg , Georg-Gassmann-Stadion, 35037 Marburg

Wann: Vom 07. Dezember 2018 bis 27. Januar 2019, täglich von 10-22 Uhr. Achtung: Mittwochs ab 18 Uhr kein freies Eislaufen, sondern Eishockey-Training.

Wie viel: Kinder zahlen 4 Euro, Erwachsene 5,50 Euro. Montag ist Familientag: Von 12-18 Uhr zahlen zwei Erziehungsberechtigte und alle eigenen Kinder bis 18 Jahren nur 12 Euro. Schlittschuhe können für 3,50 Euro ausgeliehen werden.

RHEIN-MAIN

Wo: ESWE-Eiszeit , Am Warmen Damm, 65189 Wiesbaden

Wann: Vom 21. November 2018 bis 13. Januar 2019 täglich von 11-22 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester geöffnet von 11-16 Uhr, an Neujahr von 12-22 Uhr.

Wie viel: Bis 12 Jahre 4 Euro, Erwachsene zahlen 4,50 Euro Eintritt. Eine Zehnerkarte für Kinder gibt es für 35 Euro, für Erwachsene für 40 Euro. Für 5 Euro und ein Ausleihpfand (z.B. einen Personalausweis) können Schlittschuhe ausgeliehen werden.

Wo: Eisspaß Bad Vilbel , Heinrich-Heine-Straße, 61118 Bad Vilbel

Wann: Vom 16. November 2018 bis 13. Januar 2019. Montag-Donnerstag und Sonntag von 12-21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. An Heiligabend und Silvester von 12-16 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr von 13-20 Uhr.

Wie viel: Der Tageseintritt liegt für Kinder bis 12 Jahren bei 4 Euro, für Erwachsene bei 4,50 Euro. Eine Zehnerkarte für Kinder kostet 35 Euro, für Erwachsene 40 Euro. Schlittschuhe können für 5 Euro und ein Ausleihpfand (z.B. einen Personalausweis) ausgeliehen werden.

Außerdem wichtig: Montag ist Vatertag: Alle Väter in Begleitung von mindestens einem zahlenden Kind haben freien Eintritt. Mittwoch ist Familientag: Hier beträgt der Eintritt für Erwachsene nur 3 Euro und für Kinder bis 12 Jahren nur 2,50 Euro.

Wo: Bad Homburger Eiswinter , zwishen Kaiser-Wilhelms-Bad und Spielbank, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Wann: Vom 20. November 2018 bis zum 13. Januar 2018. Montag-Donnerstag von 14-20 Uhr, Freitag 14-21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 10-21 Uhr. An Heiligabend und Silvester von 10-15 Uhr, an Neujahr 14-21 Uhr geöffnet.

Wie viel: Eine Tageskarte für Kinder bis einschließlich 15 Jahre gibt es für 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Eine Familienkarte (2 Erwachsene, 2 eigene Kinder) kostet 12 Euro. Eine Zehnerkarte kostet für Kinder 30 Euro und für Erwachsene 50 Euro. Wer Schlittschuhe leihen möchte, zahlt 3 Euro für 2 Stunden Leihe. Eine Eislauflernhilfe kostet 2 Euro für 1 Stunde Leihe.

