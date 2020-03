Die Corona-Pandemie fordert uns, sie macht uns Angst, treibt uns vielleicht auch mal zur Verzweiflung. Sie lässt uns aber auch kreativ werden: An vielen Orten in Hessen sind von Kindern verfasste und gemalte positive Botschaften zu sehen – etwa mit Kreide auf die Straße gebracht oder an Litfaßsäulen gepinnt. Zeigt uns, welche Kunstwerke Eure Kinder verteilen!

Hessen macht sich gegenseitig Mut – und vor allem Kinder haben tolle Ideen: Vor einer Woche haben Bloggerin Sonja und ihre Töchter Romy (5 Jahre) und Marleen (3 Jahre) bei einem Spaziergang durch ihren Wohnort Hemsbach an der Bergstraße damit angefangen, aufmunternde Botschaften mit Kreide auf die Wege zu malen – um anderen Menschen in diesen fordernden Zeiten eine kleine Freude zu machen.

Mittlerweile beteiligen sich in ganz Hessen immer mehr Kinder an der Aktion. Oder sie leben sich anderweitig kreativ aus: Sie malen Bilder für einsame Menschen im Altersheim oder denken sich Motivationssprüche aus, die sie auf Papier bringen und dann im schönsten aller Bundesländer an Bäume, Straßenlaternen und Briefkästen befestigen.

Ganz Hessen hat dadurch ein Lächeln im Gesicht und die Eltern sind froh, eine sinnvolle Beschäftigung für die Kleinen gefunden zu haben!

Schickt uns Eure Anti-Corona-Botschaften!

Wir wollen von Euch wissen: Was haben Eure Kids schon so gezaubert im "Kampf" gegen Corona? Schickt uns Eure Bilder als WhatsApp über die 0800 / 33 33 307 oder über das Mailformular und verratet uns, wo Ihr diese Botschaft hinterlassen habt.

Die Bilder stellen wir dann in einer Bildergalerie auf hr3.de zusammen. Wir freuen uns auf Eure Kunstwerke!

Sendung: hr3, "Die Kate Menzyk Show", 23.03.2020, 15:20 Uhr