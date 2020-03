Sind die Maßnahmen, die gegen das Coronavirus ergriffen werden, vielleicht doch unverhältnismäßig und ist der Erreger gar nicht so schlimm, wie es in der Berichterstattung scheint? Solche und weitere Annahmen kursieren im Netz und verbreiten sich oft über soziale Medien. Virologe Dr. Martin Stürmer ordnet diese Aussagen für uns ein.

Behauptung 1: Es wird aktuell zu viel Aufhebens um das Coronavirus gemacht, ist es doch genauso wenig gefährlich wie herkömmliche Influenza-Viren.

Dr. Martin Stürmer: "Ich möchte ungern immer diese Vergleiche hören, denn letztendlich sind es zwei unterschiedliche Viren. Die Influenza, das wissen wir aus der Erfahrung, hat sehr unterschiedliche Ausprägungen – mal ist die Grippewelle ziemlich stark, mal ist sie weniger stark. Der Unterschied bei dem neuen Coronavirus ist, dass es bis dato in der Menschheit noch gar nicht vertreten gewesen ist. Wir wissen über das Virus relativ wenig, wir kennen es erst seit etwa drei Monaten. Die Menschheit hat diesen Erreger noch nie gesehen, wir haben keine Immunität, keinen Impfstoff, keine Medikamente. Insofern ist es durchaus ein gefährliches Virus und ich scheue mich, es immer mit der Influenza zu vergleichen."

Behauptung 2: Über die Grippewelle wird nie so viel geredet. Der Verweis darauf ist nicht plausibel.

Dr. Martin Stürmer: "Es stört mich tatsächlich auch, dass man über Grippewellen relativ wenig hört, denn wir können uns aktiv schützen und es gäbe so deutlich weniger Tote. Gegen das neue Coronavirus können wir uns aktuell nicht aktiv schützen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir haben es mit einem neuen Erreger zu tun, deshalb ist es keine Hysterie, sondern Vorsicht, die wir walten lassen, weil wir diesen Erreger noch nicht kennen und nicht wissen, wie er sich in der Bevölkerung verhält. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Situation aktuell aussehen würde, wenn auf der Welt nicht überall so rigide Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus ergriffen worden wären."

Behauptung 3: Das Virus ist ohnehin nur für fünf Prozent der Bevölkerung gefährlich, die Sorge ist übertrieben.

Dr. Martin Stürmer: "Die fünf Prozent beziehen sich auf Patienten, die schwerstkrank werden durch das Virus. 15 Prozent werden immerhin noch solche Verläufe haben, dass sie höchstwahrscheinlich ins Krankenhaus kommen und sogar intensivpflichtig behandelt werden müssen. Bei 80 Prozent der Bevölkerung verläuft das Ganze vergleichweise milde und harmlos. Wir reden aber im Umkehrschluss davon, dass ein Fünftel der Bevölkerung so krank wird, dass sie vermutlich alle ins Krankenhaus und auf die Intensivstationen gehen müssen."

Behauptung 4: Die Einschränkungen in Deutschland sind völlig übertrieben.

Dr. Martin Stürmer: "Nein, sind sie nicht. Wir sehen ja an den USA, was passiert, wenn man das Virus lange genug ignoriert – wie die Fallzahlen in die Höhe steigen, wie viele Menschen plötzlich krank werden oder sterben. Man muss das wirklich ernst nehmen. Das Virus lässt sich relativ leicht übertragen von Mensch zu Mensch, wenn eben entsprechend die Abstände und Kontakte nicht eingeschränkt werden und insofern sind die Maßnahmen absolut gerechtfertigt. Jeder von uns sollte sich daran halten, auch wenn es schwer fällt. Das geht uns allen so, wir sind es nicht gewohnt, dass unsere Freiheit in diesem Maße beschnitten wird. Ich kann aber jedem nur empfehlen, sich sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse der Mitmenschen an die Vorgaben zu halten. Wir brauchen keine Angst haben, aber Respekt sollte man definitiv haben. Wenn alle dazu beitragen, dann werden wir da auch irgendwie durchkommen."

Behauptung 5: In Italien und Spanien ist das Gesundheitssystem allgemein schlecht, dort sterben immer so viele Menschen.

Dr. Martin Stürmer: "Es ist etwas zu einfach, immer alles auf die sehr schlechten Gesundheitssysteme in den südeuropäischen Ländern zu schieben. Natürlich sind die Gesundheitssysteme dort nicht unbedingt vergleichbar, aber Norditalien, wo ja der Schwerpunkt der italienischen Infektionswelle liegt, hat ein vergleichsweise gutes Gesundheitssystem. Eine Kollegin von mir kommt aus Norditalien und hat dort noch Familie. Sie berichtet, dass das keinesfalls normale Zustände sind, so sieht es nicht jedes Jahr in Norditalien aus. Dementsprechend kann man das so nicht stehen lassen. Es gibt ja noch genügend andere Länder mit guten Gesundheitssystemen, in denen die Fallzahlen steigen und wenn die Maßnahmen nicht so rigide wären, würden sämtliche Systeme kollabieren.

Zur Person

Dr. Martin Stürmer ist Virologe. Er leitet ein Medizinlabor und ist Lehrbeauftragter für medizinische Virologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Stürmer studierte Biochemie an der FU Berlin und in Frankfurt.