Sandra und ihr dreijähriger Sohn Alexander wohnen in Wiesbaden. Die beiden bekommen sich aber kaum zu Gesicht. Denn die alleinerziehende Mutter muss sich mit zwei Jobs über Wasser halten. Wir haben sie bei der Arbeit in der Asklepios Klinik überrascht.

Stress und Existenzängste kennt Sandra nur zu gut. Sie sagt, wenn sie nur 200 Euro für die monatliche Autorate sparen könnte, würde das alles ändern. Deshalb hat sie sich für ein Jahr Miete frei mit hr3 beworben.

Sandra wünscht sich einfach mehr Zeit

Ihre Wohnung in Wiesbaden finanziert sie mit zwei Jobs: als Sekretärin in der Asklepios Klinik und als Fitness-Trainerin. Ihr Sohn Alexander ist währenddessen im Kindergarten – den ganzen Tag. Zeit für schöne Momente haben die beiden kaum. Sandra macht das spürbar zu schaffen.

Sandra kann sich endlich Zeit mit ihrem Sohn gönnen. Bild © Tatjana Wieczorek

Überfall im Büro

Da muss hr3 natürlich etwas dran ändern. Deswegen statten wir der jungen Mutter einen kleinen Überraschungsbesuch auf ihrem Arbeitsplatz ab. Mit einem Gutschein, der ihr ein ganzes Jahr lang die Miete bezahlen wird, schleichen wir uns an sie heran.

Als die Bombe platzt, gibt es für Sandra kein Halten mehr. Die Tränen fließen. "Mir fällt sooo ein Stein vom Herzen", sagt sie Tanja und Tobi aus der hr3 Morningshow, die am Telefon mitgefiebert haben.

Erstmal weg!

Und was stellt Sandra mit dem Geld an? Die Wiesbadenerin träumt schon lange von einer Mutter-Kind-Kur. Leider wurde ihr das bisher nie genehmigt. Jetzt kann sie auch so einfach mal Urlaub machen – eine Woche nur sie und ihr Sohn. Und der Kredit auf das Auto ist jetzt auch kein Problem mehr.

Wir wünschen Sandra und Alexander alles Gute – und vor allem ganz viele schöne, zweisame Momente.

