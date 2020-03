hr3 Reporterin Kerstin hat Monika und ihre Tochter Leni in der Schulpause überrascht.

hr3 Reporterin Kerstin hat Monika und ihre Tochter Leni in der Schulpause überrascht. Bild © Noel Schmidt (hr3)

Vor fünf Jahren zogen Monika und ihre Familie von Hamburg in die Mitte Hessens. In Amöneburg hat man die Grundschullehrerin bereits als gute Seele der kleinen Stadt ins Herz geschlossen. Zum 1300. Geburtstag von Amöneburg hat sie sich etwas ganz Besonderes vorgenommen.

Vielleicht habt Ihr in Eurem Ort auch so jemanden, der immer eine Lösung für alle möglichen Probleme findet. Monika ist so jemand. Zum großen Geburtstag des Städtchens (ca. 5000 Einwohner) möchten die Eltern ihren Kindern ein besonderes Geschenk machen: einen pädagogischen Zirkus.

175 Grundschüler aus Amöneburg und dem Nachbarort Mardorf könnten eine Woche lang mit Jongleuren, Artisten und Clowns zusammenarbeiten. Am 1300. Geburtstag gäbe es dann zwei große Zirkus-Shows. Das Problem: Es fehlt das Geld.

Monika flippt im Lehrerzimmer aus

Also hat sich Monika bei "Happy Home, Happy Hessen" beworben. Mit dem Gewinn würde sie dafür sorgen, dass der pädagogische Zirkus doch noch kommt.

Wir von hr3 wollen das natürlich auch. Deswegen haben wir die Lehrerin in der Schulpause abgefangen. Als wir ihr sagen, dass sie gerade ein Jahr lang "Miete frei mit hr3" gewonnen hat, flippt sie völlig aus: "Ich glaube, ich habe gerade einen Blutdruck von 220", sagt sie mit Freudentränen in den Augen.

Das Projekt "Zirkus" ist gerettet

Monika und ihre Familie können sich ein Jahr lang den monatlichen Hauskredit in Höhe von 1400 Euro sparen und so insgesamt 16.800 auf die Seite legen. Für den Zirkus reicht das locker!

Mit der guten Nachricht kann Monika auch gleich ihre sechsjährige Tochter Leni überraschen. Die jüngste von Monikas drei Kindern (Matti, 10 und Enni, 9) kam heute ausnahmsweise mit ihrer Mama auf die Arbeit.

Leni will in die Luft abheben

Leni kommt nächstes Jahr in die Schule und hat schon eine Idee für ihre Zirkusnummer: "Ich würde dann irgendwas in der Luft machen", erklärt sie mit schwingenden Armen. Ihre Mama will da allerdings noch ein Wörtchen mitreden.

Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Amöneburgs 1300. Geburtstag und wünschen allen 175 Kindern viel Spaß im Zirkus!

