Oster Apps für Kinder

Ostereier bemalen – das geht auch am Smartphone! Bild © McKaela Lee on Unsplash

Ihr seid durch die Corona-Krise noch nicht in Stimmung für die Feiertage? Es gibt zahlreiche Apps, die euch das Ostergefühl nach Hause bringen. Klar, ein Treffen mit der ganzen Familie ersetzen diese Apps nicht, aber ein bisschen österliche Stimmung und vor allem Spaß verbreiten sie allemal! Wir stellen euch unsere Favoriten vor.

Werdet selbst zum Osterhasen!

Tobi hat die App schon mal getestet – stehen ihm die Hasenohren nicht gut? Bild © Screenshot "Easter Bunny Yourself"

In der App "Easter Bunny Yourself" macht man genau das: Man lädt ein Foto von sich rein, die App setzt das dann auf den Körper eines Osterhasens, der anschließend mit dem eigenen Gesicht über bunte Wiesen hüpft. Das Bild lässt sich abspeichern und anschließend verschicken. Witzige Spielerei! Die App gibt es kostenlos für Apple .

Virtuell Eier bemalen und verschicken

Diese App bringt offensichtlich wahre Künstler hervor. Bild © Screenshot "Egg draw"

Am allerwichtigsten an Ostern sind natürlich schön bunt bemalte Ostereier! Das geht auch virtuell – zum Beispiel mit der App "Egg draw". Damit könnt ihr Eier in allen Farben bunt anmalen. Tolles Highlight: Am Ende könnt ihr euer Kunstwerk abspeichern und per WhatsApp an eure Freunde und die Familie schicken. Die App gibt es kostenlos für Android und Apple .

Mit dieser Eieruhr werden eure Frühstückseier perfekt

Die Eieruhr-App trägt nicht nur zum richtigen Timing bei, sondern auch zum richtigen Gefühl! Bild © Screenshot "Eieruhr für perfekte Eier"

Apropos Eier. Die werden zu Ostern ja nicht nur bemalt, sondern auch gegessen. Mit der App "Eieruhr für perfekte Eier" gelingen euch die perfekten Frühstückseier. Wer jetzt denkt: Dafür kann ich doch auch die Stoppuhr an meinem Handy nutzen?! Nein! Den typisch schrillen Klang von einer Eieruhr, den kann die Stoppuhr nicht – die App aber schon! Und das gehört doch irgendwie dazu. Die App gibt es kostenlos für Android und Apple .

Mini-Games: Helft dem Osterhasen!

In diesem Mini-Game rettet ihr dem Osterhasen Ostern. Bild © Screenshot "Schneller Hase"

Die App "Schneller Hase" hat nur eine Mission: Ostern retten! Fangt mit dem süßen Osterhasen die bunten Eier und helft ihm auf seiner Mission. Versucht, alle Eier zu bekommen – lasst euch dabei aber bloß nicht von Bomben treffen! Die App gibt es kostenlos Apple .

Im Google Playstore findet ihr die App "Bunny Run". Ihr müsst dem Osterhasen helfen, Karotten für ihn und seine Hasenkinder zu sammeln. Natürlich ist der Weg aber voller Hindernisse, die ihr überspringen müsst. Die App gibt es kostenlos für Android .

Und zum Schluss: Ostermotive am Handy puzzeln

Mit dieser App könnt ihr lustige Ostermotive puzzeln. Bild © Screenshot "Kaninchen Tier Puzzle"

Der Spiele-Klassiker ist und bleibt natürlich das Puzzle. Und selbstverständlich gibt es auch extra angefertigte Oster-Puzzles mit tollen Kaninchen- oder Eier-Motiven. Dabei kann zwischen 12 und 24 Teilen gewählt werden, die per Drag&Drop aneinander gereiht werden. Und das Allertollste: Mit Puzzle-Apps entsteht Zuhause kein tagelanges Chaos. Die Teile können auf dem Handy einfach so lange liegen bleiben, wie sie wollen. Stört ja niemanden! Die App gibt es kostenlos für Android und Apple .

