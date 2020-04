Mehl und Hefe sind in den Supermärkten immer noch schwer zu bekommen. Deshalb muss aber noch lange nicht auf leckeres Oster-Gebäck verzichtet werden. Wir verraten euch unsere Lieblingsrezepte, die ganz ohne auskommen!

Osterzopf ohne Hefe von hr3 Onlineredakteurin Anna Lisa

Goldbraun gebacken und mit Hagelzucker bestreut – sieht aus wie ein klassischer Hefezopf! Nur am filigranen Flechten muss die Bäckerin noch arbeiten. Bild © Anna Lisa Lüft (hr3)

Weitere Informationen Für einen Zopf braucht ihr 300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

150 g Magerquark

70 ml Milch

60 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei und Eigelb

60 ml neutrales Pflanzenöl

Hagelzucker Ende der weiteren Informationen

Den Teig in drei Teile teilen und jeweils zu langen "Würsten" ausrollen. Bild © Anna Lisa Lüft (hr3)

Mehl und Backpulver mischen und in eine Schüssel sieben. Quark mit Milch, Zucker und Salz in einer zweiten Schüssel glatt rühren. Anschließend erst das Ei unterschlagen und dann das Öl unter ständigem Rühren dazugeben, am besten mit einem Löffel. Backofen vorheizen auf 190°C.

Das Mehl hinzufügen und mit einem Knethaken zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch einmal durchkneten und in drei gleich große Portionen teilen. Aus jeder Portion eine lange Rolle formen.

Der Quark-Öl-Teig ist schön luftig. Bild © Anna Lisa Lüft (hr3)

Die Rollen nebeneinander legen. Oben zusammendrücken und zu einem Zopf flechten. Das untere Ende ebenfalls zusammendrücken. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit Eigelb bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Den Quarkzopf auf mittlerer Schiene etwa 20-25 Minuten goldbraun backen.

Karottenkuchen ohne Mehl von hr3 Redakteurin Simone

Karottenkuchen ist ein Muss an Ostern. Bild © Simone Trares (hr3)

Weitere Informationen Für einen Kuchen braucht ihr 3 mittelgroße Möhren

150 g Zucker

2 Eier

150 ml neutrales Pflanzenöl

2 EL Zitronensaft

1 Prise Muskat

300 g gemahlene Mandeln

Fett für die Form

Puderzucker zum Bestäuben Ende der weiteren Informationen

Die Möhren grob raspeln. Zucker und Öl verrühren, bis eine glatte Flüssigkeit entsteht (nicht schaumig schlagen). Eier hinzugeben und alles kurz zu einer glatten Menge verrühren. Den Ofen auf 180°C Umluft (Ober-/Unterhitze: 200°C) vorheizen.

250 Gramm Mandeln hinzugeben und verrühren, bis ein goldgelber, klebriger Teig entsteht. Muskat, Zitrone und Möhren dazugeben und nochmal kurz durchrühren. Ist der Teig zu flüssig, noch etwas Mandeln hinzufügen.

Eine Springform fetten und mit den restlichen gemahlenen Mandeln bestreuen. Den Teig hineinfüllen und grob glatt streichen. Gut zu wissen: Der Kuchen geht kaum auf.

Auf mittlerer Schiene 30 - 40 Minuten backen. Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen. hr3 Redakteurin Simone hat dazu mit ihrer Tochter eine Schablone gebastelt und dem Kuchen ein Hasen-Gesicht verpasst. So schmeckt es gleich noch besser!

Eva-Lotte backt Schoko-Nuss-Kuchen ohne Mehl

Zu einem leckeren Schoko-Kuchen kann doch niemand Nein sagen! Bild © Kerstin Platsch (hr3)

Weitere Informationen Für einen Gugelhupf braucht ihr 200 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

6 mittelgroße Eier

200 g Margarine oder Butter

400 g gemahlene Haselnüsse

1 TL Backpulver

150 g Schokolade (z.B. Vollmilchschokolade) Ende der weiteren Informationen

Backofen auf 175°C Umluft vorheizen. Schokolade im Wasserbad schmelzen. Zucker, Vanillezucker, Eier und Margarine so lange verrühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat.

Die gemahlenen Haselnüsse und das Backpulver untermischen, anschließend auch die geschmolzene Schokolade dazugeben. Die Masse in eine Gugelhupfform füllen und eine Stunde lang backen. Damit der Kuchen nicht zu dunkel wird, nach etwa 20 Minuten mit etwas Alufolie abdecken.

Bei uns ließ sich der Kuchen diesmal leider nicht so gut aus der Form lösen – aber das ist nicht schlimm: Schließlich geht es hier um den Geschmack! Und es gibt beim Backen kein Problem, was ein bisschen Puderzucker oben drauf nicht lösen könnte...

No-Bake-Früchtetorte mit Keksboden von hr3 Onlineredakteurin Anna

Für diese leckere Früchtetorte braucht ihr nicht mal einen Backofen! Bild © Anna Fazlic (hr3)

Weitere Informationen Für einen Kuchen braucht ihr 220 g Kekse (z.B. Oreos)

80 g Butter

500 g Magerquark

250 g Schokoküsse

1 Bio-Zitrone (Abrieb der Schale)

1/2 TL abgeriebene Vanilleschote

200 ml Schlagsahne

2 EL Sofort-Gelatine (oder eine vegetarische Alternative)

400-500 g Beeren (z.B. Himbeeren, Blaubeeren) Ende der weiteren Informationen

Für den Keks-Boden die Kekse in einen Gefrierbeutel geben, verschließen und mit einer Teigrolle oder einem anderen Holzgegenstand zerkleinern. Butter schmelzen und unter die Kekskrümel. So lange vermengen, bis eine dunkle, bröckelige Masse entsteht.

Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Springform verteilen, dabei den Keksboden gleichmäßig festdrücken. Die Springform für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.

Für die Füllung zunächst den Boden der Schokoküsse abschneiden. Den oberen Teil mit Magerquark verrühren. Dann den Abrieb der Zitrone sowie die Vanille hinzugeben. Die Sahne aufschlagen und unter die Masse heben. Zuletzt die Gelatine unterrühren.

Den abgekühlten Keksboden mit etwa zwei Drittel der Beeren belegen. Die Creme glatt darüber streichen. Zum Servieren könnt ihr die Torte am Backpapier aus der Form heben. Einfach nochmal den Rand glatt streichen und anschließend mit den restlichen Beeren und ein paar Keksen dekorieren.

Mindestens zwei Stunden kaltstellen – und dann: schmecken lassen!

Wenn ihr die Torte länger im Kühlschrank lagert, zum Beispiel über Nacht, achtet darauf, dass die Früchte gut abgetropft sind. Sonst sammelt sich Flüssigkeit am Tortenrand.

Weitere Informationen Und falls es doch nicht ohne Hefe geht In diesem Rezept verraten wir, wie ihr sie ganz einfach selbst herstellen könnt! Ende der weiteren Informationen

