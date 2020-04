Seit Wochen zuhause: Da gehen die Ideen für eine schnelle Mahlzeit, die auch den Kindern schmeckt, langsam aus. hr3 Moderatorin Julia Tzschätzsch verrät uns ihre Wunderwaffe auf dem Esstisch. Auf eure Rezepte sind wir auch schon ganz gespannt!

Homeschooling, Homeoffice, Wohnzimmer-Fitness und nebenbei noch ein leckeres Mittagessen auf den Tisch zaubern. Das Leben ohne Hort und Kita verlangt auch in der Küche viel Kreativität – zumal Kinder beim Essen echt wählerisch sein können.

hr3 Moderatorin Julia Tzschätzsch kennt das Problem nur zu gut. Trotzdem gibt es ein Gericht, mit dem sie jedes ihrer drei Kids immer überzeugen kann: der Reis-Hähnchen-Champignon-Clown. Eure Wunderwaffen am Esstisch könnt ihr uns auch gleich schicken.

Die Rezepte

Warum ist es eine super Mahlzeit? "Weil es schnell geht, gesund ist – und meine Kinder trotzdem alles aufessen!", sagt Julia. Noch wichtiger als die kinderfreundlichen Zutaten ist jedoch die Anrichtung auf dem Teller. Als Clown auf dem Teller drapiert wirkt es – trotz Champignons – unwiderstehlich, verspricht Julia.

Weitere Informationen Die Zutaten für 5 Personen 250g Reis (Jasmin, Basmati oder anderer)

600g Hähnchenbrustfilet

200g Möhren

200g Champignons

50g Knollensellerie (nicht zwingend)

50g Butter oder Margarine

100g Sahne oder Creme Fraiche

ein Bund frische Petersilie

außerdem etwas Mehl, Salz, Pfeffer und einen Hühnerbrühwürfel Ende der weiteren Informationen

Zubereitung: Reis kochen wie auf der Packung beschrieben. Hähnchen in Streifen schneiden und in der Pfanne mit etwas Öl anbraten, anschließend auch die Champignons in der Pfanne anbraten.

In einem Kochtopf 500ml Wasser, die kleingeschnittenen Möhren, Knollensellerie, Petersilie und Brühwürfel etwa 20 Minuten köcheln lassen. Mehl, Sahne, Butter zugeben, kurz erhitzen und anschließend pürieren. Die Champignons kommen je nach Geschmack entweder in die Soße oder separat auf den Teller.

Und jetzt das Wichtigste: Das Essen als Clown auf dem Teller drapieren. Dann futtern’s auch die Kids! Die Hänchenstreifen legt ihr zu einem lachenden Mund. Der Reis zu einem runden Ballen geformt ergibt in der Mitte des Tellers eine orangene Nase. Mit den Champignons könnt ihr noch zwei kleine Ohren legen.

Mit dem Club-Sandwich macht Tanja Rösner aus der hr3 Morningshow ihren Sohn glücklich.

Weitere Informationen Die Zutaten für 4 Personen 12 Scheiben Toast

12 Streifen Bacon

1 Avocado

2 Tomaten

4 Eier

Currysauce Ende der weiteren Informationen

Zubereitung: Die Avocado schälen und in Streifen schneiden (eine halbe Avocado pro Sandwich). Die Tomaten in runde Scheiben schneiden.

Den Bacon in einer Pfanne ohne Fett von beiden Seiten knusprig braten. Den Speck auf Küchenpapier abtropfen lassen. Anschließend die Spiegeleier braten und die Toastscheiben toasten.

Für jeweils ein Club Sandwich drei Toastscheiben mit Currysauce bestreichen und mit Avocado, Bacon Spiegelei und Tomaten belegen – fertig.

Arme Ritter

Dieses Rezept stammt von hr3 Redakteurin Brigitte. Es ist nicht nur einfach und schmeckt den Kindern, sondern auch eine super Gelegenheit, um älteres Brot oder Brötchen zu verwerten.

Weitere Informationen Die Zutaten für 8 Portionen 8 Scheiben Buttertoast oder halbe Brötchen vom Vortag

750ml Milch

2 Eier

1 EL Zucker

1 Prise Salz Ende der weiteren Informationen

Zubereitung: Verrührt die Milch zusammen mit den Eiern, Zucker und Salz in einer Schüssel. Legt die Brotscheiben in eine flache Schale oder Auflaufform und gießt die Eiermilch darüber. Die Brotscheiben müssen sich ordentlich vollsaugen.

Anschließend bratet ihr die Brotscheiben mit etwas Fett in einer Pfanne von beiden Seiten goldbraun an.

Buchstabennudeln mit Schmand

Wenn es mal ganz schnell gehen muss, sind die Buchstabennudeln von hr3 Redakteurin Kerstin ein ganz heißer Tipp.

Weitere Informationen Die Zutaten für 4 Personen 1 Packung Buchstabennudeln (500g)

200g Schmand

1,5 Liter Wasser

3 gehäufte TL Gemüsebrühe Ende der weiteren Informationen

Zubereitung: Wasser in einen großen Topf geben und Gemüsebrühe einrühren. Buchstabennudeln in der Gemüsebrühe etwa zehn Minuten kochen. Etwas abkühlen lassen, Schmand hinzugeben und schon ist sind die Buchstabennudeln mit Schmand fertig.

Und was ist eure Wunderwaffe am Mittagstisch?

Inspirationen kann man nie genug haben – besonders, wenn es um eine Mittagsmahlzeit geht, auf die sich auch die Kinder freuen. Schickt uns euer schnellstes und leckerstes Rezept!

