Wir möchten mit Euch zusammen allen Helfer*innen in dieser außergewöhnlichen Zeit Danke sagen. Auf eine Weise, die in ganz Hessen kaum zu überhören sein wird. Jeden Abend um 21 Uhr könnt Ihr mitmachen – und am Freitag schalten sich sogar Radiosender aus ganz Europa zusammen.

Ärzte, Pflegedienste, die Mitarbeiter im Supermarkt, freiwillige Helfer aus der Nachbarschaft, Postboten, Lieferdienste und viel mehr Menschen in Hessen: Sie alle erleichtern uns in diesen Corona-Zeiten das Leben. Lasst uns ihnen danken und ein gemeinsames Zeichen für Zusammenhalt und Gemeinschaft setzen: Wir. Gemeinsam. Zusammen.

Wir applaudieren unseren #Coronahelden!

Tausende Frankfurter öffneten bereits am 17. März die Fenster und klatschten in die Hände. Es ist unglaublich, wie viel Kraft eine einfache Geste spenden kann – all denen, die helfen und allen, die auf diese Weise ihren Dank ausdrücken.

Zusammen mit Euch wollen wir jeden Abend um 21 Uhr unsere Helfer*innen in der Corona-Krise feiern – in ganz Hessen. Also macht mit! Öffnet die Fenster, geht auf Euren Balkon und klatscht in die Hände, was das Zeug hält!

Ein Song schallt durch ganz Europa

Wir halten nicht nur in Hessen zusammen, sondern in ganz Europa. Deswegen schalten sich am Freitag, den 20. März, um 8:45 Uhr zahlreiche Sender aus allen europäischen Länder zusammen und spielen einen Song: "You’ll Never Walk Alone" von Gerry and the Pacemakers.

Zu diesem Song liegen sich für gewöhnlich Fußballfans aus aller Welt in den Armen, am Freitagmorgen soll es eine Hymne gegen das Coronavirus sein. Die Aktion hat der niederländische Radiosender 3 FM ins Leben gerufen. Und wir finden das eine super Sache! Also schaltet ein und singt kräftig mit:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 19.03.2020, 05:30 Uhr