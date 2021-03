Zum Artikel Miete frei mit hr3 : "Es kann nicht sein, dass Hessen so eine Kneipe verliert!"

Nathalies "Poststübchen" in Hochheim am Main gibt ganz vielen Menschen ein zweites Zuhause. Das ist schon seit Generationen so. Vor knapp sechs Jahren übernahm die 36-Jährige die Kultkneipe von ihrer krebskranken Mutter. Jetzt braucht Nathalie dringend Hilfe, um den Lockdown zu überstehen. [mehr]